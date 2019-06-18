Rejimin İdlib'e saldırıları sürüyor

Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere gerçekleştirdiği hava saldırılarında 1 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki sivil yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı. Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisindeki İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun ilçesi ile Kefer Battih köyüne, kent merkezinin doğusundaki sanayi bölgesi ile Hama ilinin kuzey kırsalında Kefer Zita ve Latamine ilçeleri ile Zekat köyüne hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi. Sivil savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, İdlib merkezinin doğusundaki sanayi bölgesindeki hava saldırısında 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı. AA

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