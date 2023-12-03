Rektörün katline rektörlerden tepki

Türkiye’deki rektörler, İsrail’in Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh ve ailesini öldürmesinin ardından ortak yazılı açıklama yaptı.

İsrail’in 7 Ekim’den beri devam eden saldırılarına tepki gösterilen açıklamada, “Bizler Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerin Rektörleri olarak; 24 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasından sonra, acımasız, vahşi, insanlık dışı saldırılarına tekrar başlayan İsrail’in, dünyanın göz önünde sürdürdüğü büyük soykırımı kınıyoruz” denildi. Tüm ülkelere katliama sessiz kalmama çağrısında bulunan rektörler, “7 Ekim 2023 tarihinden beri Filistin ve Gazze’deki sivil kişi ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri, bilim insanlarını doğrudan hedef alan bu terör saldırılarını ve bu vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyoruz ve tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi, kayıtsız kalmaması gerektiğini bir kez daha önemle vurguluyoruz” dedi.

Habr Merkezi