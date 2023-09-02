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2 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

'Resmi olarak iklim göçü çağına girdik'

02 Eylül 2023, Cumartesi 11:00
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörlüğüne seçilen Amy Pope, "resmi olarak iklim göçü çağına girildiğini" belirtti.

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Pope, yaptığı yazılı açıklamada, 4-6 Eylül tarihlerinde Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenecek Afrika İklim Zirvesi öncesinde iklim değişikliği ve insan hareketliliğiyle ilgili zorlukları ele almak için somut eylemler çağrısında bulundu.

Zirvenin, Afrika ülkelerinin liderleri, bakanlar, BM kurumlarının temsilcileri, insani yardım ve kalkınma ortakları, özel sektör ile gençlerin kıta tarihindeki "en büyük buluşması" olduğunu kaydeden Pope, zirvenin iklim değişikliğinin Afrika'daki insan hareketliliği üzerindeki artan etkilerini ele almak için benzeri görülmemiş bir fırsat olacağını söyledi.

Pope, "Afrika ülkeleri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alırken kuraklık, sel, aşırı hava sıcaklıkları ve yükselen deniz seviyeleri gibi iklim krizinin korkunç etkilerini yaşıyor. 2022'de Afrika'da 7,5 milyondan fazla kişinin doğal afet nedeniyle yerinden edildiği kayıtlara geçti." ifadesini kullandı.

Eyleme geçilmezse Afrika'da yıl sonuna kadar 105 milyon kişi iklim göçmeni olabilir

"Resmi olarak iklim göçü çağına girdik." değerlendirmesinde bulunan Pope, iklim değişikliği ile insan hareketliliği arasındaki bağlantıyı kıta ölçeğinde ele alacak acil çözümlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Etkin ve sürdürülebilir eylemlere geçilmediği takdirde sadece Afrika'da 2023 yılına kadar 105 milyona kadar insanın iklim değişikliği nedeniyle ülke içinde göçmen haline gelebileceğinin Dünya Bankasınca rapor edildiğini hatırlatan Pope, IOM'un, iklim değişikliğinin Afrika üzerindeki etkileriyle sürdürülebilir mücadeleye katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

IOM'dan mayısta yapılan açıklamada, IOM üyesi ülkelerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen IOM Konseyi'nin 6. Özel Oturumunda, Pope'u bir sonraki genel direktör olarak seçtiği bildirilmişti.

Pope, 1 Ekim'den itibaren 5 yıllık bir dönem için Genel Direktörlük görevini Antonio Vitorino'dan devralacak.

AA

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