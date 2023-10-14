Reuters kameramanı da İsrail'in roket saldırısında öldü

Reuters haber ajansı, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde görev yapan kameramanı İssam Abdullah'ın İsrail tarafından gelen roket saldırısı sonucu öldüğünü açıkladı.

Reuters, X Arapça sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abdullah'ın öldüğü dünkü saldırıya ilişkin güncel bilgileri paylaştı. Açıklamada, Reuters televizyonu kameramanının İsrail tarafından fırlatılan roket nedeniyle öldüğü ifade edildi. Saldırıda 2 gazetecisi yaralanan Katar merkezli Al Jazeera medya ağı da Lübnan'ın güneyinde gazetecilere yönelik saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuştu. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, dün yaptığı açıklamada İsrail'in ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde gazetecileri direkt hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Öte yandan İsrail ordusu sözcülüğünden bir yetkili, olayı reddetmedikleri gibi onaylamadıklarını, detayları incelediklerini söylemişti. AA

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