Risale-i Nur Anadolu’yu keşmekeşten kurtardı

Bağdat Üniversitesi, Tefsir ve Akide Profesörü Prof. Dr. Muhsin Abdülhamit, Âyet-ül Kübra için yazdığı önsözde şöyle dedi:

Son devirde yaygınlaşan materyalist felsefe fikrinden türeyen sosyal ve kültüler merkezler vasıtasıyla bütün medya ve devlet imkânları kullanılarak dinsizlik faaliyeti müthiş bir şekilde yapılmıştı. Risale-i Nur, tevhit kılıncını eline alıp onların tepesine indirdi ve Türk toplumunu-Anadolu insanını muhakkak bir keşmekeşten kurtardı.

Önsöz

Prof. Dr. Muhsin Abdülhamit

Âlemlerin Rabb’ine hamd, Peygamberimiz Muhammed bin Abdullah (asm) ve onun âl ve ashabına salât ve selâmdan sonra…

İslâm dünyası, Hicri On Dördüncü Yüzyıl’ın başlarına varmadan kendini parçalanmışlığın ve geride kalmışlığın kucağında buldu. O dönemi araştıranlar, o günkü duruma insaf ile bakarlarsa şüphesiz görecekler ki Müslümanlar İslâmiyet’ten uzaklaşmış, hastalık, cehalet, fakirlik, İslâm dünyasının her tarafını sarmıştı. Bütün bunlar Âlem-i İslâm’ı ezmeye yetmezmiş gibi, ortaya bir başka buhran daha çıkmıştı. Kilise ile yeni pozitif ilim hareketinin çarpışmasının bir neticesi olarak materyalist felsefenin etkisinde, büyük devrimlerin başını çektiği bir medeniyetle eşit kuvvette olmayan Müslümanlar mücadeleye girmiştir. Ve bu meşum mücadelenin sonucu odur ki askerî işgaller, iktisadî ve fikrî hücumlar ve kültürel çarpıklıklar ve medeniyet aldatmacası hazırlıksız vaziyetteki bütün İslâm dünyasını sarmıştı.

Hakikî İslâm’ın uzun bir zaman meydanda olmamasından neşet eden hurafeci akıllara ve bidatçi hallere İslâm dünyası teslim olmuştur. İslâmî ilimlerin asra hitap etmeyen eskimiş eğitim üslûplarının tahakkümü altına girmesi, sathî kalıp şekilciliğe dönüşmesi ve ilimlerin derinliğine nüfuz edilememesi, onun esaslarına ve fikrî derinliklerine, prensiplerine ve ondaki ince manalara inilememesi sonucu bu manevî buhranlar daha da derinleşmiştir. Yapılan gayretleri görmek lâzım ki İslâm dünyasının muhtelif memleketlerinde bu gidişatı durdurmak isteyenler olmuş, fakat kader-i İlâhî’nin bir cilvesidir ki pek ciddî bir netice alınamamış ve İslâm dünyasının birçok yerinde düşmanın maddî manevî, fikrî-fizikî istilâsına engel olunamamıştır.

Bu şekilde Peygamber Efendimizin (asm) haber verdiği, “İslâm garip geldi ve garip gidecek’’ hadis-i şerifinin hakikati meydana çıkmıştır. Fakat yine Muhbir-i Sadık’ın, ikinci şıkta haber verdiği gibi, bu gariplerin fesada düşmüş dünyayı kurtarmaları da tahakkuk ediyordu. Her devrede muttarit bir kanun-u İlâhidir ki ıslâhatçı müceddidlerin hep bu buhranlı dönemlerde meydana çıktığını görüyoruz. Bu müceddidler ümmetin o devredeki acılarını ve sancılarını gönüllerinde hissedip geri kalışın sebeplerini teşhis ederek İslâmın amîk ilminden faydalanarak ve hâl-i âlemi iyi okuyarak ve İslâm dünyasının durumunu iyice mütalâa etmişlerdir.

Maddî manevî buhranların en sıkıntılı olduğu bu asrın âlimlerinden; imanı en derin, ilmi en yüksek, cihadı en kuvvetli ve yaşadığı dönemin tabîi halini (şartlarını) en iyi anlayan ve kalemi en keskin ve üslûbu en açık büyük mütefekkir Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Türkiye’nin semâsına karanlık gecede ayın on dördü gibi doğmuştur.

İdeolojik istilâya mukabele eden imanı kurtarma ve gönülleri yeniden imanla canlandırma ve büyük bir tecdit rolü ile bu asrın yolunu şaşırmış felsefî inkâr-ı uluhuyet fikrine karşılık verdi; bunu da İslâm hakikatlerini ibraz ederek küfrün entrikalarına, fısk ve pisliklerine, cehalet ve elemlerine, ihtilâf ve kötülüklerine, yeni medeniyetin her tarafa saldığı yeni putlara karşı; Kur’ân’ın ummanlar gibi ilminin bu asra bakan veçhesiyle beraber uhuvvet, muhabbet ve terk-i enâniyeti de düstûr-u hayat edip onların karşısında yalçın dağlar gibi durmuştur. Fikriyle akılları, dâvâsındaki samimiyetiyle kalpleri, yüksek imanıyla da nefisleri tatmin etmiştir. O Büyük Üstad, bu zamandaki fırtınalara karşı yıkılmayan İslâmî bir şahsiyet meydana çıkarmak; imanı, ahlâkı ve medeniyeti yıkılmaya yüz tutmuş bir milleti düştüğü bataktan kurtarmak gibi ulvî ve mukaddes bir dâvâ için hayatını vakfetmiş.. Adeta koca bir ağaç olarak yeşermek için çürümeyi göze alan bir tohum gibi, her türlü nefsî hislerini ve hayatını Kur’ân-iman yolunda fedâ etmiştir.

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’den süzülen derin manalar ihtiva eden yazdığı yüz otuz parça Risaleleriyle Hz. Üstad, aklî ve ilmî kesin hüccetlerle İslâm akidesinin usûllerini anlatıp izah eder. Bu Risaleler bütün incelikleri, mukaddeme ve neticeleri ile İslâmiyet’in kâinatı, hayatı, toplumu ve ferdi ihata ettiğini ispat eder. Keskin mantık, yüksek bir his ve akıcı bir kalemle bu asırdaki İslâm’ın karşısındaki en zor meseleleri ve en tehlikeli desiseleri bertaraf eder.

Zahir bir hakikattir ki Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, o büyük Nurlu Risaleleri’ni yaşadığı devrin tâ içinde, bu asrın hareketinin fıtratını ve fikrî mücadelelerini ve nasıl bir değişim yaşadığı zamanın idrakine uygun bir şekilde zamanının en zor sıkıntılarına avam ve havasın anlayacağı bir üslûpla bizlere sunuyor. O tehlikeler ki zayıf olan örümcek ağından fazla bir şey değildir ki misyoner merkezleri, oryantalist kurumlar ve büyük emperyalist ülkelerin müstemlekeleri ve dışişlerine bağlı müesseseleri bütün bunlara karşı Kur’ân-ı Kerîm’in ‘icazı, nübüvvetin hakikati, şeriatın hikmeti ve İslâmiyet’in insaniyetini ve prensiplerindeki ahlâkî ve ruhî düsturlarının azametini izah etmiştir.

İnsanların havas kısmının müşevveş aklına sükûnet ve muvazene verip, enfüsî tefekkürle bulduğu deliller vasıtasıyla sırların ve müşkülâtların çözülmesinden aldığı lezzet ile onlara hitap ediyor. Kâinat hakikatlerinin en muammalarını, Nurlar’da, avamın anlayabileceği tek üslûp olan fıtrî mantık üslûbu ile izah edilmiş olması onları da havas gibi adeta cezb ve celb etmiştir.

İnsafla bakacak olursak göreceğiz ki Risale-i Nur, Türkiye’nin dört bir tarafını büyük bir İslâmî medrese haline getirmiş; hem kültür, hem manevî dal ve budakları her tarafa sarmış ve meyvesini de her tarafta Allah’ın izniyle vermiştir.

Her tarafta mü’minler Rablerine şükür ettiler ki onlara gelen ve evlerine giren bu büyük nimet-i Rabbaniye vesilesiyle hayatlarını nurlandırdı; dağınıklıktan, şaşkınlıktan, cahillikten ve zâhirî-bâtinî şirklerden ve bilmeyerek Allah’tan başka şeylere tapmanın pençesinden kurtardı.

Cenâb-ı Hak, bu nimeti yalnız Türkçe bilenlere-Türklere mahsus bırakmadı. Bu noktada mübarek kardeşimiz, çalışkan bir mütercim olan İhsan Kasım Es’Salihi’yi istihdam etti. Bu kardeşimiz yıllarca Risale-i Nur’dan birçok bölümünü, makalelerini bizlere tercüme etti. Ve bu mübarek eserin hayır ve bereketinden yaptığı Arapça tercümeler vasıtasıyla Kur’ân-ı Hakîm’in pak dili olan bu dili bilen okurlarını da mahrum bırakmadı ve onların arasında da intişar etmesine vesile oldu.

Bu mükemmel makale ve Risalelerden birisi de Âyet’ül-Kübrâ Risalesi’dir ki Zât-ı İlâhî’nin hakikatini ve esrar-ı Rabbânî’nin ve Esmâ-yı Hüsnâ’nın mahlûkat üzerinde tecelliyâtını izah etmektedir. Bunu da şümullü bir seyahat-i akliye ve ruhiye ile yapıp kâinat sırlarını ve hayatın inceliklerini ve mevcudattaki cemal ve kemal-i sanatı, o sanatın büyük gayelerini ve hepsinin küllî bir kanunla işlediğini izah ve ispat etmektedir.

Hz. Bediüzzaman, bu Risalede kâinatta Cenâb-ı Hakk’ın koyduğu kuvvetli, mantıkî ve açık bir şekilde câri olan hayat programının ana hatlarını çizerek başlıyor; bununla maddiyunun fikirlerine öldürücü darbeler vuruyor; vücud-u İlâhî’yi inkâr etmek noktasındaki hükümlerini kırıyor; akıllarını tesfih ediyor; ne kadar akılsızca hüküm verdiklerini adeta kör gözlere bile sokarcasına gösteriyor.

Fıtrî bir düstur olan “Umumî mes’elelerde ispata karşı nefyin kıymeti yoktur ve kuvveti pek azdır.” ifadesini mantık ilmi dairesinde o kadar güzel izah ediyor ve: “Çünkü ispatta netice bir olduğundan tesanüt olur nefiyde ise netice bir değildir, pek çok kayıtlar vardır. Bence, bana göre, benim nazarımda ve benzeri nakıs bakış açılarıyla her adamın kendi şahsî nazarında olduğu için ittihad ve tesanüt olmaz” diyerek devamında verdiği gözümüz önündeki müşahhas ve müdellel misallerle akılları tatmin ediyor.

Bediüzzaman, aklî bir üslûpla, sakin bir şekilde, hakikate müştak olanların elinden tutup güzel bir seyahat-i fikrî yapıyor. Öyle bir seyahat ki her tarafı dolaştırır; gezdirdiği yolcuyu mahlûkat tablosunun göz alıcı bedi sanatlarına nazar ettirerek, en yüksek ufuklardan en aşağıdaki kâinatlara kadar bütün dağ ve vadileri aşarak, derin ve ince mizanlarını izah ederek, güzel sanatlarla kalplerin ince tellerine dokunur. Bununla gafilleri uyandırır; şaşkınların yolunu aydınlatır; bilmeyenlerin ellerinden tutup sebeplerini ve derin gayelerini izah eder. Yedi semânın ve bütün içindekilerin tesbih ettiğini ve mutlak bir Yaratıcının varlığı ve birliğinin bütün kâinattaki şümullü-cami olan ilim ve marifet diliyle dillendirerek, ilmî ölçü kabul edip onunla hayata bakanların, kâinatın Yaratıcısını da çar naçar kabul etmek zorunda kalacağını fevkalâde akıcı bir üslûpla takdim etmiştir.

Bütün bunları belâgat, fesahat ve selâsette edip ve şâirleri imrendirecek bir üslûpla yapar. Lâkin bunları yaparken, ilm-i kelâmın ıstılâhlarına ihtiyaç duymadan ihtiyaç olan bahislerde ise bu asrın fehmine uygun en sehil bir üslûpla verir. Ayrıca, Kur’ân’la barışık olmadığı için akılları daha çok karıştıran, imanı kurtarmaya yetmeyen, inanç bina etmeyen insanın ruhuna feyiz vermeyen felsefeyi kullanmadan, kalıplaşmış uzun mukaddimelerin kayıtlarına da girmeden bunu yapmıştır.

Ey bu kıymettar kitabı okuyacak olan aziz kardeşim,

Bediüzzaman’ın kendi asrında ve Allah’ın izniyle gelecek asırları avamdan havassa yüz binlerce kişinin imanını ihyaya vesile olmasındaki muvaffakıyetinin sırrını sorarsan: Derin imanı, eşsiz şevki ve taklîdî ilm-i kelâmdan farklı olan Rabbânî ve Kur’ânî üslûbu ki insan fıtratında derç edilmiş olan aklî melekeye ve fıtrî kalb-i selîme hitap etmesidir. Eski asırlarda olan ve kendi dönemlerine bakan ilm-i kelâm ulemâsının metodundan tamamen kurtulup onların konu ve ıstılâhlarını kullanmamasıdır.

Bunun içindir ki Üstad Hazretleri (ilm-i kelâmı) yani (ilm-i tevhidi) kuru bir üslûptan ve kısır tartışmadan kurtarıp damarlarda akan kan gibi Müslümanlar içinde hareketli bir hale getirmiştir; ona hayat ve canlılık katmıştır, yani ilm-i tevhidi ataletten ve vazifesini yapamamaktan kurtarmıştır. İlm-i tevhidi inançta ve hayata tatbikte bir sosyal hareket haline getirmiştir. İslâm ideolojisinin şümullü olduğuna ve Müslümanın bu dünyada ki vazifesine ve onun halife-i arz olduğuna mantıkî ölçülerle nazara vererek yeniden göstermiş, medeniyet kargaşasının ortasında Müslümanların toplum hayatındaki duracağı yeri tesbit etmiştir. Risale-i Nur’daki hayat, faaliyet ve hakikatle yüklü tevhidî anlatımı anlayan, onu iyi tadan bir Müslüman; inkârcı ve çarpık felsefeye, güz gününde yol kenarına dökülmüş ve insanların çiğnediği yapraklar gibi bakarlar. Bu da Hz. Bediüzzaman’ın akîde ve fikirdeki üstadiyetini ispatlaması açısından cay-ı dikkat bir husustur.

Son devirde yaygınlaşan materyalist felsefe fikrinden türeyen sosyal ve kültürel merkezler vasıtasıyla, dünyanın her yerinde olduğu gibi, Anadolu’da da bu inkâr fikri gençliğin ve yeni neslin beynine kazınmak için okullar, gazeteler, dergiler, bütün medya ve devlet imkânları kullanılarak dinsizlik faaliyeti müthiş bir şekilde yapılmıştı. Artık mesele o kadar ileri gitmişti ki... Risale-i Nur, tevhit kılıncını eline alıp onların tepesine indirdi ve Türk toplumunu-Anadolu insanını muhakkak bir keşmekeşten kurtardı.

Bediüzzaman, bütün hayatını, Risale-i Nur vasıtasıyla Kur’ân’ın bu kâinattaki muallimliğini, bize Cenab-ı Hakk’ı tanıtmak ve tarif ettirmekteki üstadiyetini ispat etmek için geçirmiştir. Ta ki Kur’ân şakirtleri bilsinler ki Kur’ân’a ve ondaki doğru inanç ve hikmetli şeriata ve yüksek maneviyata ve yüksek ahlâka ve Rabbanî güzel davranışlara tutundukları sürece onlar yeryüzünün üstadlarıdırlar. Ta ki Müslümanın kendine güveni ve Kur’ân’ın üstadiyeti ile iftihar edip ehl-i küfrün fikirlerine kul olmasın ve bu dünyada tam medeniyet rolünü ifa etsin. Bu Rabbanî düsturlar vasıtasıyla beşer, ahlâksızlıktan küfür ve dalâletten kurtulsun.

Netice itibariyle ilm-i tevhit Bediüzzaman sayesinde hem fert, hem toplum üzerinde eşine az rastlanır fevkalâde değişiklikler yaptı desek mübalâğa etmiş olmayız; çünkü bu ilim, toplum hayatında içtimaî tebeddülâta, imana ve öze sahip çıkmaya ve fikrî bağımsızlık hareketine vesile oldu.

Zaten, bu kitabı okuyan kimse bu sözümüzün hakkaniyetini kitaptaki kelime ve satırlarda apaçık görecektir. Ve işte o zaman Bediüzzaman Said Nursî’nin İslâmiyet’in parlak mazisindeki İslâm büyüklerinin, büyük müceddidlerin arasındaki ona lâyık yerini vicdanıyla bihakkın kabul edecektir.

Son olarak bu kitap hakkında nâçizane birkaç söz söyledikten sonra:

“Cenâb-ı Mevlâ’dan Ümmetin Üstadı Bediüzzaman’a, yaptığı hizmetlerin karşılığını en iyi şekilde ihsan etmesini niyaz eder; bu kitabı tercümesiyle Arapçaya kazandıran kardeşimize de daha çok tercümelere muvaffak olmasını, bu kitabı okuyup ilmi ile amel edenlerin sevabını onun defter-i ‘amâline en ‘âlâ şekliyle yazmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ederiz. Âmin. Şüphesiz Allah duâları işiten ve icabet edendir.”

Ve son duâmız: “Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.”

Muhsin Abdülhamit

Ribat 5 Şevval 1403

Dipnotlar:

1- Bağdat Üniversitesi, Tefsir ve Akide Profesörü.

2- Milâdî 1900’lü yıllar.