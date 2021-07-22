Rize ve Artvin’de sel

Rize genelinde devam eden sağanak yağışlar sebebiyle dereler taştı, şehir merkezinde birçok yol, bina ve iş yerinin giriş katını su bastı.

Yetkiler 1 kişinin kayıp olduğunu açıklarken, tarım arazileri ve yollarda maddî hasar oluştu. Rize’de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen sel felâketinde 6 kişi ölmüş ve 2 kişi kaybolmuştu. Aşırı yağışların devam etmesi sebebiyle Rize’de geçen hafta olduğu gibi geçtiğimiz gün benzer manzaralar yaşandı. Çamlıhemşin, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde yağış dolayısıyla bazı dereler taştı, farklı bölgelerdeki dağ yamaçlarında heyelan meydana geldi. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada 9 kişinin sel sularından kurtarıldığı ve 2 köyün de boşaltıldığı bildirildi. Artvin’de ise geçtiğimiz gün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor.

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