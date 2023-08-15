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15 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Romanya açıklarında patladı

15 Ağustos 2023, Salı 14:55
Romanya’nın Karadeniz Kıyısı açıklarında deniz mayının patladığı, ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Romanya Ulusal Haber Ajansının (AGERPRES) haberine göre patlama, yazlık ev ve otellerin bulunduğu, Karadeniz'e kıyısı olan Costineşti kasabası yakınlarında yaşandı.

Costineşti’deki bir otelin iskelesi açıklarında patlayan deniz mayını sonucu ölen ve zarar görenlerin olmadığı aktarılırken yeri tespit edilen ikinci mayının, ekiplerce imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) haberinde de Bulgar Donanmasının gemilerin güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla mayınlara yönelik ek önlemler aldığı ifade edildi.

Denizde bulunan mayınlarla ilgili ihbarlar alınması durumunda, ek müdahale güçleri ve kaynakların hazırda bekletildiği kaydedildi.

AA

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