Ruhani: ABD'ye rağmen dış borcu azalttık

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin dış borcunu azalttıklarını ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini söyledi.

İran'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Horasan eyaletinin Şirvan kentini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada yaptığı açıklamada, çok zor şartlardan geçtiklerini ifade etti.

Ruhani, 14 aydır ABD'nin şiddetli yaptırımlarına maruz kalmalarına rağmen 2017’de 12 milyar 400 milyon dolar olan dış borcu 9,5 milyar dolar civarına indirdiklerini bildirdi.

"Başka bir ülke ayakta kalamazdı"

Başka bir ülkenin bu yaptırımlara maruz kalması durumunda ayakta kalamayacağını savunan Ruhani, İran'ın ABD'ye karşı direndiğini ve Washington yönetiminin kendilerine karşı devreye koyduğu tüm politikaların "başarısızlıkla sonuçlandığını" söyledi.

ABD yaptırımları karşısında zorlandıklarını ancak yabancıların ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini belirten Ruhani, ülkede geçen yıl yüzde 12,1 olan işsizlik oranının bu yıl 10,8'e düştüğünü ve 321 bin kişiye istihdam sağladıklarını kaydetti.

Ruhani, ziyareti kapsamında Kuzey Horasan eyaletinde birçok projenin açılışını da gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.