Ruhani: Çatışmadan yana değiliz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran, bölge ülkeleriyle ve büyük güçlerle çatışmadan yana değildir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bayramlaşmak için gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmede devletler arası ilişkilerde tehdit, abluka ve ekonomik ambargoların yanlış yöntemler olduğunu dile getiren Ruhani, "İran bölgedeki güvenliğin takviye edilmesinin peşindedir. İran, bölge ülkeleriyle ve büyük güçlerle çatışmadan yana değildir. Eğer onlar akıl dışı bir adım atarsa, hiç tereddütsüz kesin ve pişman edici bir cevapla karşılaşırlar." ifadelerini kullandı.

İran hükümetinin Katar'ın yanında olduğunu belirten Ruhani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen, Katar ve İran ile olan ilişkilerinin tüm bölge için zararlı olduğunu savunarak, "Bölgesel meselelerin ve sorunların askeri çözüm yolu yoktur." görüşlerini paylaştı.