"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Ruhani: Çatışmadan yana değiliz

05 Haziran 2019, Çarşamba 17:46
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "İran, bölge ülkeleriyle ve büyük güçlerle çatışmadan yana değildir." dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bayramlaşmak için gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi. 

Görüşmede devletler arası ilişkilerde tehdit, abluka ve ekonomik ambargoların yanlış yöntemler olduğunu dile getiren Ruhani, "İran bölgedeki güvenliğin takviye edilmesinin peşindedir. İran, bölge ülkeleriyle ve büyük güçlerle çatışmadan yana değildir. Eğer onlar akıl dışı bir adım atarsa, hiç tereddütsüz kesin ve pişman edici bir cevapla karşılaşırlar." ifadelerini kullandı.

İran hükümetinin Katar'ın yanında olduğunu belirten Ruhani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen, Katar ve İran ile olan ilişkilerinin tüm bölge için zararlı olduğunu savunarak, "Bölgesel meselelerin ve sorunların askeri çözüm yolu yoktur." görüşlerini paylaştı.

AA

Etiketler: Ruhani, İran, çatışma
Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salah, yaşantısıyla İslam'ı tanıttı

    Sudan'da taraflar müzakereye hazır

    Ruhani: Çatışmadan yana değiliz

    Bosna Hersek'te toplu mezar keşfedildi

    'Benim bu sözüm, özellikle Ekrem Bey'e oy vermeyen vatandaşlara'

    İzmir Körfezi'nde bulundu

    Tüpraş'taki dumanlanma ile ilgili rahatlatan açıklama
    📷

    'Türkiye'nin Kızıldenizi' bu görüntüleri haketmiyor!

    Avrupa Fizik Olimpiyatları'ndan sevindiren haber

    Kongo'da ölü sayısı 1346'ya yükseldi

    İdlib'in feryadı dinmiyor... Bayram günlerinde de kan akmaya devam ediyor!

    Kaşıkçı cinayetinden hemen sonra ABD'den Suudilere nükleer imtiyaz

    Infantino 2023 yılına kadar yeniden başkan

    Siyasi partiler de bayramlaştı

    128 içeriğe müdahale edildi, 2 kişi gözaltına alındı

    Bir gün geç kutluyorlar

    Sudan'da bilanço ağırlaşıyor

    Pençe Harekatı 10. gününde

    Sezonun golü seçildi

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Şimdi de “teravih mitingi”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mustafa ORAL

    Bayram sinemasıdır kabir ziyaretleri
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda zikre ve şükre teşvik var
    Süleyman KÖSMENE

    Hak isminin ahirete delil olması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizler (2)
    Genel

    Bir güzel Bursa turu
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hakkımı ver komşu!”
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Vatandaşın enflasyonu
    Genel

    Sezonun golü seçildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.