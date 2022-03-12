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12 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Rus annelere seslendi: Çocuklarınızı yabancı topraklardaki savaşa göndermeyin

12 Mart 2022, Cumartesi 11:00
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalında yayınladığı video mesajında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırdığına dikkati çeken Zelenskiy, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim." dedi.

Rusya'nın eylemlerini DEAŞ terör örgütünün eylemleriyle kıyaslayan Zelenskiy, "Tüm Ukrayna, Herson, Berdyansk ve diğer kentler olduğu gibi Melitopol'ün de işgalcilere teslim olmadığını gördü." şeklinde konuştu.

"Bugün 7 bin 144 kişi tahliye edildi"

Ukrayna'daki sivillerin güvenli bölgelere tahliye sürecine değinen Zelenskiy, Rus birliklerinin, insani yardım koridorlarının çalışmasını engellediğini belirtti.

Zelenskiy, "Buna rağmen, bugün Enerhodar, Buça, Hostomel ve Kozaroviçi kentlerinde 7 bin 144 kişi kurtarıldı. Bu, yarın, bir sonraki gün Ukraynalıların kuşatılmış yerlerden tahliyesini organize etmek için nedendir. Bunu yapacağız." dedi.

Ukrayna kentlerine insani yardımın yapılması için çabalamaya devam edeceklerini vurgulayan Zelenskiy, Mariupol'un Rus ordusunca kuşatıldığına dikkati çekti.

Zelenskiy, "Ruslar, Mariupol'e insani yardımı ulaştırmamıza izin vermedi ve kent sakinlerine işkence etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Rus asker sayısı 12 bini geçti"

Ukrayna'da ölen Rus asker sayısının 12 bini geçtiğine dikkati çeken Zelenskiy, binlerce askerin de esir alındığını söyledi.

Rus askerlerin annelerine seslenen Zelenskiy, "Kendi çocuklarınızı yabancı topraklardaki savaşa göndermeyin. Çocuklarınızın tatbikatlara gönderildiğine inanmayın. Ukrayna bu savaşı hiçbir zaman istemedi, ancak gerektiği kadar kendisini savunacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rus vatandaşlarına "ülkelerindeki propagandaya inanmamalarını ve doğru bilgilere ulaşmalarını" önerdi.

AA

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