Rus askeri barış gücü olamaz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna içinde ve çevresindeki yığınağının arttığını, askerlerin muharebeye hazır beklediğini ve önceki gece Donestk ile Luhansk’a Rus askerlerinin girdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’taki BM Genel Merkezinde basın mensuplarına konuştu. Guterres, “Gelmemesini içtenlikle umduğum bir an ile karşı karşıyayız” diyerek dikkat çektiği tehlikeli gidişatla ilgili, barışı koruma kavramının saptırılmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Rusya’nın “Barış Gücü” olarak adlandırdığı askeri birliklerine atıfta bulunan Guterres, “Bir ülkenin birlikleri rızası olmadan başka bir ülkenin topraklarına girdiğinde, tarafsız barış gücü değildir. Barış gücü hiç değildir.” şeklinde konuştu. AA

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