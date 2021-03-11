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11 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Rus basını Akkuyu'daki temel atma törenini nasıl yorumladı?

11 Mart 2021, Perşembe 09:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de çevirim içi yöntemle katıldığı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temel atma törenine Rus basını böyle gördü:

Rus gazetesi Kommersant, Rus televizyon kanallarının da canlı yayınla aktardıkları töreni, "Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla verdi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projede dördüncü güç ünitesinde temelin gelecek yıl atılacağı bilgisini verdiğine işaret edilirken, “Akkuyu, Türk-Rus iş birliğinin sembollerinden biridir. Nükleer santralin inşası, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamaya yönelik stratejik bir adımdır.” ifadeleri aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamaları ise "Akkuyu NGS, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının kutlanacağı 2023’te devreye alınacak. Projeye başlarken, Türk dostlarımız önümüze böyle bir hedef koydu. Sayın Erdoğan, bundan hep bahsetti. Dolayısıyla biz bu zamanlamayı tutturmaya büyük bir önem vermekteyiz." sözleriyle okuyuculara aktarıldı.

Rus İzvestiya gazetesinde, gelişme "Putin, Türkiye ve Rusya’nın Akkuyu’nun inşasındaki emeklerini övdü" başlığıyla verildi.

Putin’in "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili birtakım zorluklar bile Türkiye ve Rusya’nın projedeki çalışmalarını engelleyemedi" ifadeleriyle aktarılan haberde, Akkuyu NGS’nin yap-işlet-devret modelinin uygulandığı dünyadaki ilk nükleer santral projesi olduğuna işaret edildi.

Rus haber ajansı TASS’ın da "Putin ve Erdoğan, Türkiye'deki Akkuyu nükleer santralinin üçüncü bloğunun inşaatını başlattı" başlığıyla aktardığı haberde, Akkuyu NGS’nin Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) tarafından Akdeniz kıyısında bulunan Mersin’de inşa ettiği belirtildi.

Projede, son teknoloji güvenlik tedbirlerinin uygulandığı bilgisine de yer verilen haberde, çok sayıda Türk uzmanın da istihdam edildiği hatırlatıldı.

AA

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