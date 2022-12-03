Rus halkı barış istiyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSO) düzenlediği ankette yurttaşların Ukrayna savaşına verdiği desteğin azaldığı ortaya çıktı.

Bağımsız haber sitesi Meduza’nın ele geçirip yayımladığı anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55’i barış yoluyla savaşın sonlanması gerektiğini savunuyor. Anket, FSO’nun temmuzda düzenlediği çalışmaya kıyasla kamuoyunda savaşa dair görüşlerin ciddi şekilde değiştiğini gösteriyor. Putin’in anketlerin kamuoyuyla paylaşılmasını sınırlandırmayı planladığı öne sürüldü. Bu arada, Ukrayna ordusu, Rusya’nın ülkenin hava savunma sistemini etkisiz hale getirmek için nükleer başlık da takılabilen füzeler kullanmaya başladığını duyurdu. Haber Merkezi

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