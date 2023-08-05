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5 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Rus muhalif Navalnıy hakkında 19 yıl hapis kararı

05 Ağustos 2023, Cumartesi 13:51
Rus mahkemesi, cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy’ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

TASS haber ajansına göre, Moskova Şehir Mahkemesindeki davada, Navalnıy, "aşırılık yanlısı topluluk oluşturmak, ona katılmak, aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek, aşırılık yanlısı topluluğu organize etmek, aşırılık yanlısı faaliyetler için halka açık çağrıda bulunmak, reşit olmayanların hayatını tehdit eden faaliyetlere katılımını sağlamak" ile suçlandı.

Mahkemenin hakimi, Navalnıy’a özel rejim uygulanan hapishanede cezasını çekmek üzere 19 yıl hapis cezası verdi.

Davanın ikinci sanığı, Navalny'nin YouTube kanalının eski teknik müdürü Daniel Holodnıy ise konumunu kullanarak aşırılık yanlısı faaliyetleri finanse etmek ve aşırılık yanlısı bir topluluğa katılmakla suçlandı.

Mahkeme, Holodnıy'ı 8 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Vladimir Bölgesi’nde Navalnıy’ın daha önceki suçlardan ötürü cezasını çektiği cezaevinde yapılan duruşma, özel şartlarda gerçekleştirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalnıy hakkında 20 Ekim 2021'de "aşırılıkçı bir topluluk oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Navalnıy’ın cezalandırılması

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021’de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021’de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy’ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy’ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021’de tasfiye edilmişti.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

AB, Rusya'da mahkemenin muhalif Navalnıy'ı 19 yıl hapse mahkum etmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rus mahkemesinin cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'a 19 yıl hapis cezası vermesini şiddetle kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, AB'nin kararı şiddetle kınadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB, ayrıca duruşmaların, ailesi ve gözlemcilere kapalı bir ortamda, Moskova dışında katı rejime sahip bir ceza tesisinde yürütülmesinden derin üzüntü duyuyor. Bu, Rus hukuk sisteminin Navalnıy'a karşı araçsallaştırılmasının devam ettiğinin açık bir göstergesidir. Aynı zamanda Rus yetkililerin ondan ne kadar korktuğunu da gösteriyor."

Açıklamada AB, hapishane yetkilileri tarafından Navalnıy'a karşı "tekrarlanan kötü muamele" hakkındaki derin endişesini ve Rusya'nın siyasi liderliğinin bu durumdan sorumlu olduğunu yineledi.

AB, Navalnıy'ın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İngiltere'den Rus muhalif Navalnıy'ın 19 yıl hapse mahkum edilmesine tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Rus mahkemesinin, cezaevinde bulunan muhalif Aleksey Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmasına tepki gösterdi.

Cleverly, eski adıyla Twitter olan sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Navalnıy'ın 19 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, Navalnıy'ın istismarının, Rusya'nın, en temel insan haklarını bile hiçe saydığını gösterdiği yorumunda bulundu.

Bakan Cleverly, "Muhalefet susturulamaz. İngiltere, Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuyor." ifadesini kullandı.

Navalnıy'ın cezalandırılması

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.

AA

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