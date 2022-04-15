"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Rus oligarkın 325 milyon dolarlık yatı Fiji tarafından alıkonuldu

15 Nisan 2022, Cuma 12:00
Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fiji, Lautoka kentinin Queens Rıhtımı'na demirleyen Rus milyarder Süleyman Kerimov'a ait 325 milyon dolar değerindeki süper lüks yatının alıkoyulduğunu bildirdi.

Fiji Sun'daki habere göre, gümrük giriş izni olmadan ülkenin ikinci büyük kentine demirleyen yaklaşık 106 metre uzunluğundaki yatın alıkonulduğunu doğrulayan Fiji Emniyet Genel Müdürü Sitiveni Qiliho, yatın salı günü Lautoka Limanı'ndaki Queens Rıhtımı'na gelmesiyle soruşturmanın başladığını söyledi.

Hala devam eden soruşturma kapsamında Kerimov'a ait 325 milyon dolar değerindeki süper lüks yatın kaptanı ve mürettebatının yatta gözaltında tutulduğunu belirten Qiliho, "Yat, polis tarafından soruşturma kapsamında arandı." dedi.

Soruşturmada, Fiji polisinin yabancı meslektaşlarıyla çalıştığını dile getiren Qiliho, "Vurgulamak istediğimiz bir şey var; bu durum karşısında ne yaptığımızı ve uyguladığımız kanun hükümlerini çok iyi bilmemizdir." ifadesini kullandı.

Qiliho, Kerimov'a ait "Amadea" adlı yatın tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra Fiji kıyılarından ayrılacağını kaydetti.

"Dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla çalışıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Pasifik Delegasyonu Başkanı Sujiro Seam, Fiji de dahil olmak üzere, ortak ülkelerle Rus oligarklarının varlıklarına yönelik yaptırımlar konusunda görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Seam, "Bu yaptırım rejiminin bir parçası olarak AB sınırları içinde birkaç yat ele geçirildi ve el konuldu. Pasifik dahil olmak üzere konuyu ele almak ve iş birliğini hayata geçirmek için dünyanın dört bir yanındaki ortaklarımızla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya’nın en zengin 9. kişisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve "Rusya’nın en zengin 9. kişisi" olarak tanımlanan Süleyman Kerimov’un Forbes’e göre 14,5 milyar dolar serveti bulunuyor.

"Altın kralı" olduğu ileri sürülen Kerimov, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın başlamasıyla ABD, AB ve İngiltere tarafından yaptırım uygulanan Rus oligarklar listesine alınmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mescid-i Aksa'daki olaylarda en az 152 Filistinli yaralandı

    Sarıyer’de gecekondunun üzerine tır düştü: 6 kişi yaralandı

    Ukraynalı siviller mayın tehlikesi sebebiyle evlerine dönemiyor

    Dijital oyunda etik sorunlara hazırlık şart

    Ukrayna savaşına hayır

    AYM kararına rağmen keyfîlik devam ediyor

    2 asırlık iftar geleneği

    Saldırganı yakalatan Müslüman gençlere teşekkür

    İlk kez böyle meteor düştü

    MİT'in ikna çalışması Türkiye'ye getirildi

    Pakistan'da 123 milletvekilinin istifası kabul edildi

    AKP ve kabine arasında asgari ücret ve ikramiye çatlağı

    Türkiye için borç krizi uyarısı

    Bu ölüm nasıl oldu?

    Zafer Havalimanı zarar şampiyonu

    Baskın seçim hazırlıkları

    Gençler AB’yi istiyor

    Guterres: Ukrayna-Rusya Savaşı 1,7 milyar kişiyi etkiliyor

    İslam Alimleri, Aksa konusunda uyardı

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ukrayna krizi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Zulme karşı gelmek ve manevî cihad
    Genel

    İlk kez böyle meteor düştü
    Genel

    Saldırganı yakalatan Müslüman gençlere teşekkür
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Hayırda israf olmadığı gibi, israfta da hayır yoktur
    Şükrü BULUT

    Güzelliklerin farkında mıyız?
    Genel

    Ukraynalı siviller mayın tehlikesi sebebiyle evlerine dönemiyor
    Genel

    AYM kararına rağmen keyfîlik devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.