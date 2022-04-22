Rus oligarkların güvenli limanı Türkiye

Rus milyarder Abramoviç’in ardından bir Rus oligarkın yatı daha Türkiye’de.

ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülke tarafından sıkı yaptırımlara maruz kalan Rus oligarkların mal varlıkları dondurulmuştu. Bu olayın arkasından Rus milyarder Roman Abramoviç’in yatlarının Türkiye’ye demirlemesi ise uluslararası medyada epey dikkat çekmişti. Abramoviç, Türkiye’de gerçekleşen barış müzakerelerinde de kilit bir isimdi. Abramoviç’in ardından bir Rus oligarkın daha yatı Türkiye’ye geldi. Karar’ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in çocukluk arkadaşı olan ve Rus liderin Gelendzhik’teki ‘Putin Sarayı’nın sahibi olduğu söylenen Arkady Rotenberg’in süper yatı ‘Rahil’, Tuzla İstanbul’a ulaşarak Viaport Marina’ya demirledi. Haber Merkezi

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