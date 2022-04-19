Rus petrol tankeri Yunanistan tarafından alıkonuldu

Yunanistan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik yaptırımları çerçevesinde Eğriboz Adası açıklarında bir Rus petrol tankerini alıkoyduğu bildirildi.

Yunan "Kathimerini" gazetesinin haberine göre, Rusya bandıralı "Pegas" adlı gemi, petrol yükünü Mora Yarımadası'nda başka bir gemiye transfer etmek üzere yolda olduğu sırada kötü hava koşulları nedeniyle yöneldiği Eğriboz Adası'nın güneyindeki bir koyda durduruldu. Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri, koydan çıkışına izin vermedikleri petrol tankerine yönelik kararın, AB ve NATO'nun Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin yönergelere göre ülkenin kara para aklamayla mücadele kurumunca verildiğini söyledi. AA

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