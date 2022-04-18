Rus saldırılarında 205 çocuk öldü

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1000’den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 95’inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’nın saldırılarına başladığı 24 Şubat’tan bugüne kadar 205 çocuğun can verdiği, 362 çocuğun yaralandığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak Twitter hesabından, “Lviv’in sivil altyapısına aynı anda 5 güçlü füze saldırısı yapıldığını” duyurdu. Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi. AA

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