"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Rus saldırılarında 205 çocuk öldü

18 Nisan 2022, Pazartesi 23:55
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1000’den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 95’inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya’nın saldırılarına başladığı 24 Şubat’tan bugüne kadar 205 çocuğun can verdiği, 362 çocuğun yaralandığı belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak Twitter hesabından, “Lviv’in sivil altyapısına aynı anda 5 güçlü füze saldırısı yapıldığını” duyurdu. Lviv Valisi Maksim Kozicki, Rus ordusu tarafından düzenlenen füze saldırısında 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

AA

Okunma Sayısı: 210
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez

    Avustralya Nur Vakfı gençleri iftarda buluştu

    Rus saldırılarında 205 çocuk öldü

    Kovid-19’da ‘endemi süreci’ başladı

    Son 24 saatte 19 kişi vefat etti, 4542 kişinin testi pozitif çıktı

    Galatasaray evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı

    İstanbul depreminde en çok etkilenecek ilçeler

    Bu kuyruklar da mı balon?

    Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

    Uysal, liderler turuna CHP ve SP ile başladı

    Türkiye’den İsveç’teki küstah provokasyona tepki

    6’lı masada 8 seçenek

    Arınç’tan AKP’li vekile sert sözler

    Mescid-i Aksa’ya her gün baskın - İsrail, ayrıca Harem-i İbrahim Camisi’ni de kapattı

    Gıda güvenliği tehlikede

    Enflasyon artışı sürecek

    5 milyona yakın kişi Ukrayna'yı terk etti

    Hac kontenjanı açıklandı

    ''Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir''

    ABD'den Kuzey Kore'ye gözdağı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirasını reddeden kararlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boş konuşmayı bırakın; bir lisân öğrenmeye bakın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bilgi tekeli ve devletin menhus eli
    Cevher İLHAN

    Beşinci yılında “tek kişilik yönetim”in iflası
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Başgil’in tespiti
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiç böyle bir niyetle namaza durdunuz mu?
    Cenk ÇALIK

    “Ben oruçluyum!” nasıl anlaşılmalıdır?
    Süleyman KÖSMENE

    Şans yok, inanç vardır
    Genel

    Avustralya Nur Vakfı gençleri iftarda buluştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.