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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

Rus savaş uçağı sivillerin sığındığı kampa hava saldırısı düzenledi

24 Ekim 2023, Salı 15:52
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde, Rus savaş uçağının, zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bir kampa düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

İdlib'deki uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Lazkiye'deki Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçağı, saat 12.30 sularında İdlib'in batısında Hamame köyü yakınlarındaki kampa hava saldırısı düzenledi.

Suriye Sivil Savunma ( Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu en az 5 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.

Yaralılar, sivil savunma ekiplerince İdlib'deki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

AA

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