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Rus Uzman: ABD Türkiye’yi F-35'ten çıkararak kendini cezalandırdı

13 Mayıs 2019, Pazartesi 13:18
Russia Today’e (RT) konuşan Rusya’dan uzmanlar, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programından çıkarmayı isteyerek aslında kendini cezalandırdığı, Ankara’nın muadil uçaklar tercih etmesiyle oyun dışında kalabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi S-400 füze savunma sistemlerinden vazgeçmeye ikna etmek için müzakerelere devam ettiklerini söyleyen ABD Savunma Bakan Yardımcısı Ellen Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının savaş uçağının maliyetini artırabileceğini ifade etmişti.

Konuyla ilgili Russia Today’e (RT) değerlendirmede bulunan Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü Askeri-Siyasi Araştırmalar Merkezi Müdürü Aleksey Podberyozkin, Türkiye’yi F-35 programından çıkarırsa ABD’nin hem ekonomik hem de jeopolitik anlamda kendine zarar vereceğini söyledi.

‘POKER SURATI TAKINMA GİRİŞİMİ’

Podberyozkin, “Lord’un açıklaması, kötü bir oyunda ‘poker suratı’ takınma girişimi. F-35’in ortadan çekilmesi, sadece Türkiye ile ilişkileri ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda güvenliğe zarar verir. Zira başka hava araçları ile durum telafi edilebilir. Su-57 uçağı satın alınabilir. Ayrıca F-35’in etkinliği ve kalitesi de şüpheli. Çok pahalı bir uçak ama verilen paraya değmiyor” ifadelerini kullandı.

‘ABD ŞANTAJ YAPIYOR’

ABD’nin Türkiye’ye şantaj yapıp geri adım attırmaya çalıştığını belirten Podberyozkin, “Trump’ın tutumu bu: ABD için daha fazla avantajlı olması yönünde, uluslararası ve askeri-teknik işbirliklerini, tüm anlaşmaları gözden geçiriyor. Varılan uzlaşmaları bozuyor” dedi.

‘ANKARA ÇIKIŞ YOLU BULABİLİR’

Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Sorunları Araştırma Merkezi’nden uzman Konstantin Blohin de Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının çok mümkün olduğunu, ancak Ankara’nın giderek zorlaşan bu durumdan çıkış yolu bulabileceğini ifade etti.

Blohin, “Görünüşe göre Türkiye her halükârda bağımsız ve çok egemen bir tavır koyuyor. Bahisleri yükseltiyor. ABD F-35’i satmazsa Türkiye muadillerini bulur, belki de Rusya’dakileri… ABD’liler de bu durumda böyle bir pazarı kaybedip oyunun dışında kalır. Türkiye’yi cezalandırmak istiyorlar, ama kendilerini cezalandırıyorlar” dedi.

Etiketler: ABD, Rusya, S-400, F-35
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