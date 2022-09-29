"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Rus vatandaşları Gürcistan'a akın ediyor

29 Eylül 2022, Perşembe 01:17
Rusya Federasyonu'nda kısmi seferberlik ilan edildiğinden bu yana komşu Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının önemli ölçüde artması nedeniyle sınır kapısında oluşan kalabalık görüntülendi.

Rusya ile Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak da bilinen çatışmaların ardından diplomatik ilişkilerin kesildiği iki ülkenin kara sınır kapısı olarak kullandığı tek geçişi Kazbegi'ye Rusların akını sürüyor.

Kafkas Dağları'nın eteklerinde yer alan Dariali Vadisi'nde bulunan Kazbegi Sınır Kapısı'ndan her gün geçen binlerce Rus vatandaşının büyük çoğunluğunun genç ve orta yaşlı erkeklerden oluşması dikkati çekiyor.

Rusya tarafında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle araçlar yerine daha çok bisiklet tercih edilirken, Rus vatandaşları Gürcistan tarafına giriş yaptıktan sonra taksi, otobüs veya minibüslerle ülkenin çeşitli bölgelerine hareket ediyor.

24 saat açık olan sınır kapısında, yoğun güvenlik önlemlerinin de alındığı görülüyor.

23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar 78 bin 742 kişi Gürcistan'a giriş yaptı

Gürcistan İçişleri Bakanlığınca dün yapılan açıklamada, 23-27 Eylül'de 78 bin 742 Rus vatandaşının ülkeye giriş yaptığı duyurulmuştu.

Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, gazetecilere yaptığı açıklamada, son bir hafta boyunca Rusya'dan Gürcistan'a giriş yapan Rus vatandaşların sayısının yüzde 40-45 civarında arttığını söyledi.

Gürcistan'daki bazı muhalefet partilerinin liderleri, Rusya'nın Gürcistan topraklarının yüzde 20'sini işgal ettiğini hatırlatarak, Rus vatandaşların ülkeye akın etmesine tepki gösteriyor.

Partiler, hükümeti Rusya'dan ülkeye giriş yapanlara kısıtlamalar getirmeye davet ediyor.

Rusya'nın Gürcistan ile sınırında askerlik şubesi açılacak

Rusya İçişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Gürcistan'a doğru hareket eden araç sayısının "ciddi" şekilde arttığı belirtilmişti.

Bu nedenle Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti ile Gürcistan arasındaki "Verhniy Lars" Sınır Kapısı'nın yaya geçişlerine açıldığı kaydedilen açıklamada, "Sınır kapısında en kısa zamanda askerlik şubesi açılacak." ifadesine yer verilmişti.

Rusya'da seferberlik ilan edilmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını bildirmişti.

AA

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rus vatandaşları Gürcistan'a akın ediyor

    ABD - Florida'da 2,5 milyon kişiye tahliye emri

    Asıl dert, ‘şeker bağımlılığı’

    Başörtülüler konu mankeni değil

    Basın kartları kasıtlı geciktiriliyor

    MGK Bildirisi yayımlandı: 'Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir'

    ABD ve AB ile ilişkiler rayına girmeli

    Gelir vergisine düzenleme şart

    6’lı masa 'Hürriyet Misakı'nın parçası

    Enflasyon yavaşlasa bile fiyatlar düşmez

    Türk-İş: Yoksulluk sınırı 23 bin 600 lira

    Okullarda tasarruf dersleri verilsin

    Eczacılar mitinge hazırlanıyor

    Amsterdam Belediye Meclisinden burka yasağının kaldırılmasına ilişkin önemli bir adım

    AB, Rusya'ya karşı 8. yaptırım paketine hazırlanıyor

    Preveze Deniz Zaferi’ni kutladılar

    ABD'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı "derhal terk edin"

    AB: Gaz sızıntıları kasıtlı eylem sonucu oldu

    Trudeau: Rusya'nın Ukrayna'daki referandumları tanımıyoruz

    Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Öbür tarafta ne sorulacak?
    Genel

    Asıl dert, ‘şeker bağımlılığı’
    Mikail YAPRAK

    Doğru yolda dosdoğru!..
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kabristanda en çok okunan bahis
    Genel

    Basın kartları kasıtlı geciktiriliyor
    Genel

    Başörtülüler konu mankeni değil
    Ahmet BATTAL

    Acil, basına çare
    Süleyman KÖSMENE

    Ölümden korkmanın dinimizdeki yeri nedir?
    Risale-i Nur'dan

    “Kimin için Allah var, ona her şey var”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.