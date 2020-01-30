Ruslar hastane ve fırını hedef aldı

Rus savaş uçaklarının İdlib’in güneyindeki Eriha ilçesinde bir hastane ve fırını da hedef aldığı saldırılarda 10 sivil öldü, 37 sivil yaralandı.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rus savaş uçakları gece geç saatlerde İdlib’in Eriha ilçesindeki çok sayıda noktaya saldırılar düzenledi. Eriha’daki saldırıda hastane kullanılamaz hale geldi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600’den fazla sivil can verdi. İdlib – aa

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6 yerleşim daha ele geçirildi

Beşşar Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Rusya’nın hava desteğiyle, İdlib’in güneydoğusunda 6 yerleşimi daha ele geçirdi. Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib’in en büyük ilçesi Maarratünnuman’ı ele geçirmesinin ardından Serakib ilçesine doğru ilerlemeye devam ediyor. Böylece rejim güçleri, Serakib’e güneyden 10 kilometre yaklaştı. Rejim güçleri, Halep’in batı kırsalında askerî muhalifler ve rejim karşıtı silâhlı grupların kontrolündeki bölgelere saldırılarını sürdürmüş, Raşidin bölgesinde 4 noktayı ele geçirmişti. Bunun üzerine muhalif gruplar, Halep’in batı kırsalında “Gazeteci evleri” noktasını çatışarak geri aldı. İdlib – aa