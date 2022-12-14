Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili, “Rüşvet alan herkese yazıklar olsun” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AP Genel Kurulunda bir Körfez ülkesinin adının karıştığı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili düzenlenen oturuma katıldı. Belçikalı yetkililerin çeşitli adreslerde geçen cuma başlattığı aramaların 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’ne denk geldiğine dikkati çeken Johansson, “Belçika makamlarını bu cezai soruşturmadaki kararlı eylemleri ve kovuşturma ile kolluk sisteminin çalıştığını gösterdikleri için alkışlıyorum. Bu soruşturmaya tam anlamıyla yardımcı olan AP yetkililerini ve üyelerini alkışlıyorum. Başkan Roberta Metsola’ya soruşturmaya verdiği kişisel destek ve kararlı davranışı için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Güveni sarstığınız için utanmalısınız

Soruşturmaların sürdüğüne ve sanıkların masumiyet karinesi gereği henüz suçlu sayılmadığına işaret eden Johansson, şunları söyledi: “Ama rüşvet alan herkese yazıklar olsun diyorum. Güveni sarstığınız için utanmalısınız. Kişisel çıkarlarınız için değil, onların çıkarları için mücadele etmenizi bekleyen Avrupa halkının güvenini sarstığınız için utanmalısınız. Burada, parlamentodaki meslektaşlarınızın güvenini sarstığınız için utanmalısınız.” Johansson, AB olarak yolsuzlukla mücadele konusunda ulusal mevzuatlardaki farklılıklardan kurtulunması ve birlik düzeyinde daha etkili bir mekanizmaya sahip olunması için gelecek sene bir yasa teklifinde bulunacağını bildirdi. “Tüm üye devletlerde her türlü yolsuzluğu suç saymalıyız. Sadece rüşvet değil. Ancak aynı zamanda, yasa dışı zenginleşme, zimmete para geçirme ve gücün kötüye kullanılması. Bu suçlar için AB çapında sert cezalar uygulanmalı.” diyen Johansson, şunları kaydetti: “Yolsuzlukla mücadele, Avrupa için kritik bir görevdir. Bunu önce kendi evimizde yapmalıyız. Standartlarımız her zaman en yüksek olmalıdır. Başkalarından beklediğimiz bu eylemi, önce kendimiz için talep etmeliyiz.”