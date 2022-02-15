Rusya: 15 Şubat tarihe geçecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus ordusuna ait bazı birliklerin askeri üslerine geri dönmesine atıfta bulunarak “15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek.” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı Rus askeri birliklerinin bağlı bulundukları üslere dönmeye başladığını söyledi. Söz konusu gelişmenin Batılı ülkelerin yürüttüğü propagandalara bir yanıt olduğunu savunan Zaharova, “15 Şubat 2022, Batı'nın savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Tek bir kurşun atılmadan, rezil ve yok edilmiş olarak.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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