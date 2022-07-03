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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Rusya: 39 yönetim merkezi ve 2 mühimmat deposunu vurduk

03 Temmuz 2022, Pazar 10:30
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 39 yönetim merkezi ile 2 mühimmat deposunun vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı savaştaki Rus ordusunun eylemleri konusunda başkent Moskova'da açıklamalarda bulundu.

Ukrayna güçlerinin tüm yönlerde kayıplar yaşadığını iddia eden Koneşankov, Rusya Silahlı Güçlerinin Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtti.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusunun 10. dağ tugayı askerlerinin yüzde 50'sini kaybettiğini öne sürdü.

Artemivsk yerleşim biriminin bulunduğu bölgede Rusya Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetlerince yüksek hassasiyetli silahla 30. Mekanize Tugayının geçici konuşlandırma merkezine saldırı düzenlendiğini aktaran Konaşenkov, bu saldırıda yaklaşık 120 Ukrayna askeri ile 15 askeri teçhizatın imha edildiğini aktardı.

Konaşenkov, Rus uçakların, Harkiv bölgesinde 10. Dağ Tugayı'na ait askeri teçhizat ile silahın geçici olarak konuşlandırıldığı üssü vurduğunu belirterek, bu saldırıda yaklaşık 30 asker ile 10 askeri teçhizat ve özel aracın yok edildiğini söyledi.

Konaşenkov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 5 yönetim merkezi, 3 mühimmat deposu, 32 bölgede asker ile askeri teçhizat yüksek hassasiyetli silahla imha edildi. Rus hava muharebe taktik birliklerince de Mıkolayiv bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 39 yönetim merkezi, 2 mühimmat deposu ve 302 bölgede asker ve askeri teçhizat vuruldu." dedi.

Ukrayna güçlerine ait "Mig-29" tipi savaş uçağı ile 19 insansız hava aracının düşürüldüğünü ve 4 çok namlulu roketatarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 227 uçak, 134 helikopter, 1430 insansız hava aracının yanı sıra 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 886 tank ve zırhlı araç, 702 çok namlulu roketatar, 3 bin 73 obüs ve havan topu ve 3 bin 954 özel askeri araç imha edildiğini kaydetti.

AA

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