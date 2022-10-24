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24 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya, ABD ve İngiltere'yle Ukrayna'daki son durumu görüştü

24 Ekim 2022, Pazartesi 10:00
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda Ukrayna'daki durumu görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu ile Wallace telefonda görüştü.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı görüşmede, Şoygu, Wallace'a "Ukrayna'nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanmasıyla kışkırtıcı eylemlerde bulunması ihtimaliyle" ilgili endişelerini dile getirdi.

Görüşme, Rusya'nın talebi üzerine gerçekleşti

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise görüşmenin, Rusya Savunma Bakanlığının talebi üzerine gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, Bakan Şoygu'nun, Ukrayna'nın çatışmayı tırmandırmak için İngiltere dahil Batılı ülkeler tarafından kolaylaştırılan eylemler planladığını iddia ettiği ifadesine yer verildi.

İngiliz Savunma Bakanı Wallace'ın, söz konusu iddiaları yalanladığı ve bu tür iddiaların savaşın daha fazla büyümesi için "bahane" olarak kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada Wallace'ın, Ukrayna için hem İngiltere'nin desteği hem de daha geniş kapsamlı bir uluslararası desteğin varlığına değindiği ve çatışmayı azaltma arzusunu yinelediği belirtilerek, "Bu, Ukrayna ve Rusya'nın savaşa çözüm araması içindir ve İngiltere bunu kolaylaştırmaya hazır." ifadeleri yer aldı.

ABD

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile de telefonda Ukrayna'daki durumu ele aldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu ile Austin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki bakanın Ukrayna'daki durumu ele aldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD Savunma Bakanı Austin ile 21 Ekim'de telefonda görüşmüştü.

Şoygu, bugün de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna'yı ele almıştı.

ABD ve Rusya savunma bakanlarının Rus tarafının talebi üzerine görüştüğü bildirildi

Bakanlık Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, 23 Ekim'de karşı tarafın talebi üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi yaptı." ifadesi kullanıldı

Görüşmede Austin'in "Rusya'nın gerilimi tırmandırmak için her türlü bahanesini reddettiğini" vurguladığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın, "Ukrayna'ya karşı haksız ve hukuksuz savaşında" devam eden iletişimin değerinin bir kez daha teyit edildiği kaydedildi.

AA

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