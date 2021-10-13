Rusya: Afganistan’da teröristlere silah tedarik yolları kapatılılsın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’da teröristlere silah tedarik kanallarının bir an önce kapatılması gerektiğini söyledi.

Lavrov, Moskova’da düzenlenen 17. Bağımsız Devletler Topluluğu İstihbarat ve Güvenlik Kurumları Başkanları Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Afganistan’da, Orta Asya’ya doğru göç akışının artmasına neden olan insani durumun daha fazla bozulmasını önlemek gerektiğini söyleyen Lavrov, “Terörist ve diğer radikal unsurların mülteci kisvesi altında güney sınırlarından sızabileceğine dair korkularımızı paylaşıyoruz. Onlara her türlü askeri ürün ikmal edilen kanalların bir an önce kapatılması gerekiyor.” diye konuştu.

Bağımsız Devletler Topluluğu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çerçevesinde Afganistan ile ilgili olarak iş birliğinin artırılmasının önemine işaret eden Lavrov, bu hususun geçen ay Duşanbe’de yapılan KGAÖ ve ŞİÖ zirvelerinde ele alındığını hatırlattı.