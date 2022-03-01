Rusya askeri birliğe saldırdı: Yaklaşık 70 asker öldü

Ukrayna'nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin öldüğü bildirildi.

Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.

Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.

Ukrayna, Rus güçlerinin 5 bin 710 asker kaybettiğini açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna'ya saldıranRus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

Daimi tarafsızlık statüsüne sahip ülkeler Rusya-Ukrayna savaşında sessizliklerini bozdu

Daimi tarafsızlık statüsüne sahip ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı sert açıklamaları ve Ukrayna'ya silah yardımlarıyla sessizliklerini bozdu.

Afganistan, Suriye, Irak gibi savaşlara sahne olan ülkelerde yaşananlara karşı sessiz ve tarafsız kalmayı tercih eden İsveç, Finlandiya, Avusturya, İsviçre ve İrlanda Ukrayna konusunda Rusya karşıtı tavır sergiledi.

Daimi tarafsızlık statüsüne sahip bu ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olduklarını açıkça beyan etti, hatta bir adım daha ileri giderek Rusya'ya hava sahalarını kapattı ve yaptırım kararı aldı.

Bu ülkelerden ardı ardına gelen kararlar, Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'nın acı hatıralarıyla endişeye kapıldığı ve birlik içinde hareket ettiği yorumlarına neden oldu.

Rusya'da faaliyet gösteren Batılı enerji devlerinde 'yatırımlardan çıkış' baskısı artıyor

ABD ve Avrupalı ülkelerin Rusya'ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası bp, Equinor ve Shell'in ülkedeki yatırımlarından çekilmesiyle gözler, Rusya'da faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Vitol, Wintershall Dea, Eni ve Trafigura'ya çevrildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ABD ve Avrupa'nın ekonomik yaptırımları ülkenin en büyük gelir kalemlerini oluşturan petrol ve doğal gaz sektörlerini direkt hedef alamadı. Bunda Avrupa'nın, doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılaması etkili oldu.

Bununla birlikte, 30 yıldan fazla süredir Rusya'da faaliyet gösteren Batılı şirketler ülkedeki yatırım ve ortaklıklarından çekilme kararlarını açıklamaya başladı.

Rusya'nın en büyük yabancı yatırımcılarından bp, Rus petrol devi Rosneft'teki yüzde 19,75 hissesini elden çıkaracağını ve bu kararın maliyetinin toplamda 25 milyar doları bulacağını açıkladı.

Norveç merkezli enerji şirketi Equinor ise ülkedeki ortak girişimlerden çıkacağını ve yeni yatırımları durdurduğunu açıklayan ikinci şirket oldu.

Shell de Sakhalin-II sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağını, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağını duyurdu.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesiyle de ilişiğini bitirmeyi planlayan Shell'in geçen yıl sonu itibarıyla Rusya'daki mevcut duran varlık değeri 3 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.