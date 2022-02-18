Rusya: Askeri birlikler Ukrayna sınırından çekilmeye devam ediyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırı yakınında tatbikatını tamamlayan bazı tank ve birliklerin, daimi üslerine döndüklerini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Rusya yanlısı ayrılıkçılar 60 kez ateşkesi ihlal etti Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Askeri Bölgesi’ne bağlı bazı tank ve birliklerin tatbikatlarını tamamlamasının ardından Nijnıy Novgorod’taki daimi üslerine döndükleri belirtildi. Rus donanmasından yapılan bir başka açıklamada da yasa dışı şekilde ilhak edilen Kırım’daki askeri faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Tatbikat sırasında Kırım'da bulunan 10 adet Su-24 savaş uçağı, Rusya’nın başka bölgelerindeki üslerde konuşlandırılmıştır." denildi. AA

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