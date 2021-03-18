Rusya: Biden’ın sözleri çok kötü

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söylediği açıklamalarına ilişkin Rusya'dan karşılık geldi.

Biden: Putin bedel ödeyecek

Washington'daki Rus Büyükelçisi Moskova'ya çağırıldı Kremlin'den “Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor.” açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Biden’ın (Putin hakkındaki) sözleri çok kötü. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz." denildi. AA

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