Rusya: Biden’ın sözleri çok kötü

18 Mart 2021, Perşembe 13:30
ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söylediği açıklamalarına ilişkin Rusya'dan karşılık geldi.
Biden: Putin bedel ödeyecek
Washington'daki Rus Büyükelçisi Moskova'ya çağırıldı
Kremlin'den “Biden, ülkemizle ilişkileri kesinlikle iyileştirmek istemiyor.” açıklaması yapıldı.
Açıklamada, "Biden’ın (Putin hakkındaki) sözleri çok kötü. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz." denildi.
AA
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