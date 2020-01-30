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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Rusya, Çin sınırını kapattı

30 Ocak 2020, Perşembe 13:58
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, ölümcül koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında, Rusya'nın Çin'le olan Uzak Doğu bölgesi sınırının kapatılması talimatı verdi.

Rus Tass ajansına göre, bakanlar kurulu toplantısı öncesi açıklama yapan Mişustin, "Bugünden geçerli olmak üzere sınır kapısının kapatılması talimatını imzaladım. Gün içerisinde vürüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında alınan diğer tedbirleri ve Uzak Doğu bölgesindeki sınırın kapatılmasıyla ilgili vatandaşları bilgilendirme yapacağız." dedi.

Bu kapsamda Rusya ile Çin arasındaki 4 bin 250 kilometrelik sınır hattı kapanmış olacak.

Öte yandan Moskova yönetimi Çin vatandaşlarına verilecek vizelere de kısıtlama getirecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "30 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının Rusya Federasyonu'na Uzak Doğu, Kaliningrad, St.Petersburg ve Leningrad bölgelerindeki sınır kontrol noktalarının yanı sıra hava, deniz ve kara kontrol noktalarından girmeleri için elektronik vize verilmesi askıya alınmıştır" denildi.

Euronews Türkçe

Etiketler: Rusya, Çin, sınır
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