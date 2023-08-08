"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Rusya'da 14 farklı bölgedeki 278 yangın devam ediyor

08 Ağustos 2023, Salı 11:27
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin çeşitli bölgelerinde toplam 230 bin hektar alanda 278 yangınla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçen haftaya kıyasla ülkedeki yangınların azaldığı belirtildi.

Toplam 278 yangının 14 farklı bölgede sürdüğüne işaret edilen açıklamada, yangınların toplam 230 bin hektar alanı kapladığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, yangınların 125 bin hektarla en çok etkilediği Yakutistan bölgesinde de toplam 98 yangınla mücadelenin sürdüğü aktarıldı.

Dünyadaki ormanlık alanların yaklaşık yüzde 20’sine ev sahipliği yapan Rusya’da her yıl binlerce hektarlık alanda çıkan yangınlarla mücadele edilmeye çalışılıyor.

AA

Okunma Sayısı: 274
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Kamu Toplu Sözleşmesi'de ön müzakereler tamamlandı

    İstanbul'da ulaşıma zam kararı - Okul servis ücretleri de zamlandı

    Samsun'da denizde kaybolan gençten acı haber

    TMO silosundaki patlamada yaralanan 12 kişiden 4'ünün tedavisi tamamlandı

    Rusya'da 14 farklı bölgedeki 278 yangın devam ediyor

    Üniversite tercih süresi bu gece sona eriyor

    Fransa'dan sonra en fazla biz sattık

    Elektriklinin lideri

    İklim krizi körüklenip ranta çevriliyor

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'

    Silahlı çocuklar yüzde 131 arttı

    Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış

    Çam ağaçlarımızı 5’li çeteye yedirmeyiz

    Deprem testlerine olan talep sıfıra dayandı

    Depremlerden 6 ay sonra salgın riski devam ediyor

    TMO silosunda patlama - 'Patlamadan 12 kişi etkilendi, 3'ü entübe durumda'

    Fiyatları Erdoğan belirliyor

    En sıcak yaz olabilir

    Galatasaray, Olimpija Ljubljana deplasmanında

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    86 yaşındaki yatalak hastaya reva görülenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri (2)
    Genel

    'Ekonomi zıvanadan çıktı'
    Risale-i Nur'dan

    İmam-ı Ali’nin (ra) adalet-i hakikî üzerine giden siyaseti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim Aktaşcı

    Terziye “göç” demişler, “iğnem başımda” demiş
    Cevher İLHAN

    RTÜK gayri ahlakî yayınlara seyirci
    Mehmet KARA

    Meclis ikinci kez olağanüstü toplanırken…
    Süleyman KÖSMENE

    Tevekkül, tedbir almaya engel midir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.