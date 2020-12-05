Rusya'da 28 bin yeni koronavirüs vakası

Rusya, Kovid-19 salgınında cumartesi günü 28 bin 782 yeni vaka ve 508 hastalık kaynaklı can kaybı açıkladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 528 bin kişinin de Kovid-19 takibi altında olduğunu duyurdu.

Rusya cumartesi gününe ait Kovid-19 verilerini paylaştı. Buna göre cumartesi günü, 7 bin 993'ü Moskova'da olmak üzere toplam 28 bin 782 yeni vaka tespit edildi. Böylece ülke genelindeki toplam vaka sayısı 2 milyon 431 bin 731'e yükselmiş oldu.

Salgında son 24 saatte 508 kişi öldü. Böylece salgın başlangıcından beri ülkedeki toplam can kaybı 42 bin 684'e yükseldi.

Rus yetkililer, 528 bin 491 kişinin de Kovid-19 takibi altında olduğunu duyurdu. Ülkede cumartesi günü 550 bin Kovid-19 testi yapılırken, toplam test sayısı 80 milyona yaklaştı.