Rusya'da 40 bin 251 yeni vaka daha

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüsten ölen kişi sayısı 1160 artarak 237 bin 380'e, iyileşen sayısı ise 28 bin 909 artışla 7 milyon 331 bin 424'e ulaştı.

Ülkede, son 24 saatte 40 bin 251 kişide virüs tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti. Böylece toplam vaka sayısı 8 milyon 472 bin 797 oldu. Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 267 artarak 1 milyon 809 bin 788'e, virüs kaynaklı ölümler de 97 artışla 31 bin 248'e yükseldi. AA

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