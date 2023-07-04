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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

'Rusya'da 700 bin Ukraynalı çocuk bulunuyor'

04 Temmuz 2023, Salı 22:33
Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyinin Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, Ukrayna’daki çatışma bölgelerinden gelen 700 bin çocuğun Rusya’da olduğunu bildirdi.

Karasin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklar konusunda Kiev yönetiminin "sorun çıkarmaya" çalıştığını öne sürdü.

"Rusya’nın bazı Avrupa ülkelerinin aksine çocuklara özenli ve sıcak davrandığını" savunan Karasin, “Son yıllarda Ukrayna’daki çatışma bölgelerinden kaçan 700 bin çocuk ülkemize sığındı. Birçoğu aileleriyle, yetimhanedeki çocuklar da öğretmenleriyle birlikte.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna, Rus güçlerini Luhansk ve Donetsk bölgelerinden Ukraynalı çocukları kaçırmakla suçluyor.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığının çocukların bulunması ve kurtarılması amacıyla oluşturulan portalına göre, savaşın başladığı 24 Şubat 2022’den bu yana 19 bin 492 Ukraynalı çocuk, hukuksuz şekilde sınır dışına götürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya yasa dışı yollarla götürülen Ukraynalı çocukların sayısının 19 binden daha fazla olabileceğini çünkü Rusya’nın kontrolündeki Ukrayna topraklarında en az 200 bin çocuğun bulunduğunu söylemişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılmasına ilişkin yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

Açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı götürülmesi suçuna iki şüphelinin de iştirak ettikleri, Putin'in, kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemelerine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu belirtilmişti.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Putin hakkında yakalama kararını “adalet yolunda önemli bir adım” olarak nitelendirmişti.

AA

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