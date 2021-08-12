Rusya'da günlük en yüksek salgın kaynaklı can kaybı kaydedildi

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 808 ile "günlük en yüksek can kaybı" kayıtlara geçerken, toplam ölü sayısı 168 bini geçti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 21 bin 932 artarak 6 milyon 534 bin 791'e yükseldi.

Son 24 saatte 808 kişinin ölmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük can kaybına" ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 168 bin 49'a çıktı.

537 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da, iyileşen kişi sayısı 20 bin 195 artışla 5 milyon 828 bin 972'ye ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 2 bin 294 artarak 1 milyon 535 bin 359'a, ölenlerin sayısı 56 artışla 26 bin 423'e yükseldi.