Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 707 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 509 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 707 bin 301’e ulaştı.
Ülkede son bir günde ölü sayısı 176 artarak 10 bin 843’e, iyileşen sayısı 8 bin 805 artarak 481 bin 316’ya çıktı.
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 27,3’ünde semptom görülmedi.
Başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 5 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 568 artarak 227 bin 363’e, ölü sayısı 32 artarak 4 bin 59’a çıktı.
AA