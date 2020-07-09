Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 707 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 509 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 707 bin 301’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 176 artarak 10 bin 843’e, iyileşen sayısı 8 bin 805 artarak 481 bin 316’ya çıktı. Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak açıklanırken, yeni vakaların yüzde 27,3’ünde semptom görülmedi. Başkent Moskova’da günlük vaka sayısı 5 Nisan’dan bu yana en düşük seviyeye indi. Şehirde son 24 saatte vaka sayısı 568 artarak 227 bin 363’e, ölü sayısı 32 artarak 4 bin 59’a çıktı. AA

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