Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 932 bini aştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilenlerin sayısı 932 bin 493’e, ölü sayısı 15 bin 872’ye yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 748 kişide daha COVID-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 932 bin 493’e ulaştı.

Ülkede son 1 günde ölü sayısı 132 artarak 15 bin 872’ye, iyileşen sayısı 6 bin 527 artarak 742 bin 628’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 29’unda belirti görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 693 artarak 253 bin 757’ye, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 677’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 184 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 32 milyon 900 bini geçtiği kaydedildi.