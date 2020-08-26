Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 970 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 970 bin 865’e, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16 bin 683’e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 676 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 970 bin 865’e çıktı.

Ülkede son bir günde virüs kaynaklı ölü sayısı 115 artarak 16 bin 683’e, hastalığı kaptıktan sonra iyileşen sayısı 6 bin 403 artarak 786 bin 150’ye ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 26,8’inde semptom görülmedi.