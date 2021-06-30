Rusya'da Kovid-19 nedeniyle 669 ölüm daha

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 21 bin 42'ye artarak 5 milyon 514 bin 599'a, virüsten sağlığına kavuşan sayısı da 16 bin 356 artışla 5 milyon 393'e çıktı.

Son 24 saatte 669 kişinin ölmesiyle salgının başlangıcından bu yana "en yüksek" günlük can kaybına ulaşılan ülkede, toplam ölü sayısı 135 bin 214'e yükseldi. Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 823 artarak 1 milyon 358 bin 215'e, virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı ise 117 artışla 22 bin 448'e çıktı. AA

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