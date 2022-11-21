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21 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Rusya’da Kur'an'ı güzel okuma yarışması

21 Kasım 2022, Pazartesi 17:00
Rusya’daki Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında Türk yarışmacı Ahmet Kuzu birinci oldu.

Rusya’da düzenlenen Kur’ân-ı Kerim’i güzel okuma yarışmasında Türkiye’yi temsil eden Hatay ili Antakya ilçesi Ulu Cami Müezzini Ahmet Kuzu birinciliği elde etti. Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından düzenlenen 20. Moskova Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Moskova Merkez Camisi’nde 22 farklı ülkeden yarışmacının katılımıyla yapıldı. İdil Ön Bulgarları Türk topluluğunun İslam’ı kabul edişinin 1100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen ve iki gün süren yarışmada, Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Yaşar Çuhadar da yarışmanın jüri üyelerinden birisi oldu.

 

AA

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