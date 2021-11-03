Rusya’da salgınla mücadelede ordu devreye girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen bölgelere destek için tıbbi uzmanlar gönderdi ve buralara askeri hastaneler kuracak.

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkeyi etkilemeye devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Ülkede devam eden kısmi kapanma süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik bir karar henüz alınmadı. "Putin, askeri hastanelerin kurulmasına yönelik de talimat verdi" Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kararnamesine göre, kısmi kapanma 7 Kasım’a kadar sürecek. Herhangi bir karar alınırsa sizleri de hemen bilgilendireceğiz.” dedi. Peskov, salgının etkisinin hafiflememesi üzerine Putin’in Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya talimat verdiğini ifade ederek "Bölgelere tıbbi uzmanlar gönderildi. Putin, askeri hastanelerin kurulmasına yönelik de talimat verdi." diye konuştu.

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