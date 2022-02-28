Rusya’da ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmak yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve ülke dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik yaptırımlarla ilgili önlemleri içeren kararnamenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalandığı belirtildi. Kararnameyle, ihracat yapan Rus şirketlerine döviz satma zorunluluğu getirildiğine işaret edilen açıklamada, “Uluslararası ticaretle uğraşan şirketler, döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satmak zorundadır.” ifadesine yer verildi. Ülkedeki döviz işlemlerine de bazı yasaklar getirildiği aktarılan açıklamada, "Rusya vatandaşlarının döviz cinsinden dış borç vermeleri ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmaları yasaklanmıştır.” denildi. AA

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