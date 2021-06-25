Rusya’da vak’a ve ölümlerde hızlı artış

Rusya’da Kovid-19 vak’aları bir haftada yüzde 29,4, ölümler yüzde 21 arttı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “Yakın gelecekte böylesine yoğun bir hastalık yayılımı göz önüne alındığında, kesinlikle bir dizi tedbir alınması gerekiyor” dedi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vak’alarının son derece hızlı şekilde arttığını belirterek, “Geçen hafta vak’a sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 29,4, vefat edenlerin sayısı yüzde 21 arttı. Böylesine yoğun bir hastalık yayılımı göz önüne alındığında kesinlikle bir dizi önlem alınması gerekiyor” dedi.

Golikova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çeşitli hükümet yetkililerinin de video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, son haftalarda kötüleşen salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya’da son 3 haftadır vak’a sayılarında artış yaşandığını aktaran Golikova, “Geçen hafta vak’a sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 29,4, Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin sayısı yüzde 21 arttı. Yeni vak’aların yüzde 47’si Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg’da tesbit edildi.” ifadesini kullandı. Ülkenin çok sayıda bölgesinde sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün arttığına, hastanelerde ilave yatakların açıldığına işaret eden Golikova, “Yakın gelecekte böylesine yoğun bir hastalık yayılımı göz önüne alındığında kesinlikle bir dizi tedbir alınması gerekiyor.” dedi.

2020 sonunda bile böyle bir hacme rastlanmamıştı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de salgının Rusya’daki merkezi başşehri Moskova’ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Moskova’daki yeni vakaların yüzde 90’ı Kovid-19’un mutasyonlu hali. Yeni varyant daha agresif ve güçlü bağışıklık sistemlerini geçebiliyor.” diye konuştu. Şehirdeki vak’a sayılarının rekor düzeye ulaştığını vurgulayan Sobyanin, “Geçen haftadan itibaren 53 binle rekor düzeyde yeni vak’a tesbit edildi. Geçen sene Mayısta veya 2020 sonunda bile böyle bir hacme rastlanmamıştı. Moskova’da aldığımız tedbirler sert ve sevilmiyor ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tür adımları atmamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.