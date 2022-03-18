Rusya’da “vatan haini” avı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı olanları “vatan haini” ilan etmesinin ardından Kremlin’den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü, ülkede “doğal temizlik süreci” yaşandığını söyledi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Bu zor zamanlarda insanlar gerçek renklerini gösterir. Birçok insan, Rusçada dediğimiz gibi ‘vatan haini’ olduklarını gösterdi” dedi. Moskova’daki aktivistlerin kapıları uyarılar içeren duvar yazılarıyla kaplanıyor. Bir yemek blogger’ı Rusya ordusunu “itibarsızlaştırmak”tan dolayı 15 yıl hapis cezası tehditiyle karşı karşıya, eski bir üst düzey yetkili hakkında, Ukrayna’daki savaşa karşı çıktığı için “vatan hainliği” suçlamalarıyla görevinden alınması çağrıları yapılıyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 370

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.