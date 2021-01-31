Rusya'daki gösterilerde 1643 kişi gözaltına alındı: Aralarında Navalnıy'ın eşi de var

Rusya'da tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre aralarında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya'nın da bulunduğu 1643 kişi gözaltına alındı.

Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere, polisin yoğun tedbirlerine rağmen çoğu lise ve üniversite öğrencisi binlerce kişi katılıyor. Ülkedeki insan hakları örgütlerine göre, gösterilerde 338'i Moskova’da, 1643 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı. Aleksey Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarında toplanan bazı göstericiler, hükümet aleyhine slogan atıyor. Rusya çapında aynı taleple 23 Ocak’ta da protestolar düzenlenmiş, yaklaşık 4 bin kişi gözaltına alınmıştı. AA

Okunma Sayısı: 241

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.