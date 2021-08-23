Rusya’daki Müslümanlardan gözaltı tepkisi

MOSKOVA BÖLGESİ MÜSLÜMANLARI DİNÎ İDARESİ, BİR CAMİDE 600 KİŞİYİ GÖZALTINA ALMASINA TEPKİ GÖSTERDİ.

Rusya’da Müslümanlar, güvenlik güçlerinin Moskova yakınlarında bir camide yaklaşık 600 kişiyi gözaltına almasına tepki gösterdi. Moskova Bölgesi Müslümanları Dinî İdaresi, Rus güvenlik güçlerinin Kotelniki’de bulunan bir camide Cuma namazı esnasında cemaatten yaklaşık 600 kişiyi gözaltına alması, ardından kimlik kontrolü yaptıktan sonra serbest bırakmasına ilişkin açıklama yaptı. Güvenlik güçlerinin vatandaşların güvenliğini sağlamada üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olunduğu belirtilen açıklamada, bununla birlikte dinî idarenin bölgedeki bütün Müslümanlar gibi son derece öfkeli ve “bu tür laubali yöntemlerle” kont- rol ve baskınlar yapılmasından rahatsız olduğu vurgulandı.

Cuma namazı bölündü

Açıklamada, “Söz konusu kontrol esnasında güvenlik güçlerince herhangi bir gerekçe belirtilmedi. Müslümanların Cuma namazı bölündü, yüzlerce Müslüman saatlerce tutuldu ve onlarcası da gözaltına alındı. Olup bitenler özellikle tehlikeli suçluların gözaltına alındığı sahneleri hatırlatıyordu.” ifadeleri kullanıldı. Camilerin artan tehlikenin alanları değil, Allah’a ibadet, manevî ve ahlâkî eğitim, insanlara merhamet ve yardım yerleri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ülkedeki Müslüman topluluklarının da resmî kayıtlı dinî organizasyonlar olduğu, Rusya Federasyonu Anayasası ve yasalarına uygun hareket ettiği vurgulandı.