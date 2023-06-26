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26 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Rusya'daki Wagner tedbirleri kaldırıldı

26 Haziran 2023, Pazartesi 13:12
Rusya'nın bazı bölgelerinde Wagner'in Rus hükümetine isyanı nedeniyle uygulanan önlemlerin kaldırıldığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, başkentte 24 Haziran'da Wagner'in Rus hükümetine isyanı sebebiyle devreye konulan terörle mücadele operasyon durumu kapsamındaki tedbirlerin kaldırıldığını duyurdu.

Sobyanin, ayrıca gelişmeler sebebiyle iptal edilen mezuniyet töreninin de 1 Temmuz'da yapılacağını belirtti.

Rusya Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada da Moskova bölgesinde alınan tedbirlerin kaldırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Voronej bölgesinde de terörle mücadele operasyon durumunun iptal edildiği belirtildi.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.

AA

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