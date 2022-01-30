Rusya’dan AB temsilcilerine ülkeye giriş yasağı

Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve kuruluşlarının birçok temsilcisine ülkeye giriş yasağı koydu.

AB Komisyonu, Rusya’nın kararının “üzüntü verici olduğunu” açıkladı. Rusya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve kuruluşlarının birçok temsilcisine ülkeye giriş yasağı koydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı alınan kararın Brüksel’in “absürt”, “tek taraflı kısıtlama” politikalarına bir cevap olduğunu açıkladı. Moskova’nın bu kararı, AB’nin Rus özel askerî şirketi Wagner ile bağlantılı kişilere yönelik geçen ay aldığı yaptırım kararına bir tepki olarak değerlendiriliyor. Haber Merkezi

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