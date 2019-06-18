Rusya'dan ABD ve İran'a itidal çağrısı

Rusya Orta Doğu'da gerilimin düşmesi için Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a çağrıda bulundu. Sağduyu çağrısı ABD tarafından bölgeye asker gönderildiğinin açıklamasının ardından geldi.

Salı günü Kremlin'den gelen çağrı ile bölgeyi daha da istikrarsızlaştırabilecek adımlardan kaçınılması gerektiği belirtildi. Bu çağrının ardından ilk açıklama İran'dan geldi ve Tahran "Hiçbir ülkeyle savaş hazırlığı yapmıyoruz" mesajını dünyaya iletti. Son olarak Pazartesi günü ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan hali hazırda bölgeye doğru yola çıkmış olan ekipmanlar, araçlar, uçaklar ve bir gemiye bin adet ABD askerinin eklendiğini duyurmuştu. Gelişmelere neden olay ise Umman Körfezi'nde iki petrol tankerinin saldırıya uğraması ve ABD'nin saldırının sorumlusu olarak İran'ı işaret etmesiydi. İran ise tüm suçlamaları reddediyor. Euronews Türkçe

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